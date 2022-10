Barclays senkt Ziel für Zur Rose Group - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zur Rose von 48 auf 35 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Umsatzerwartungen am Markt an die Schweizer Online-Apotheke im Jahr 2023 erschienen herausfordernd, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Zahlen für das dritte Quartal. Für deutlichere Kurssteigerungen seien erheblich positive Nachrichten zur Einführung des elektronischen Rezepts vonnöten, so der Experte. Vorerst bleibe er an der Seitenlinie. Das neue Kursziel begründete er zudem mit höheren Kapitalkosten. Die Aktie der Shop Apotheke zieht er Zur Rose weiterhin vor./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.