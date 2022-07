Barclays senkt Ziel für Unicredit auf 11,50 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 11,60 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Gewinne (EPS) der italienischen Banken im zweiten Quartal sollten von der Zinsdynamik unterstützt worden sein, doch anderen Geschäftskennziffern drohe ab der zweiten Jahreshälfte eine ungünstigere Entwicklung, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie hob zwar ihre EPS-Schätzungen für 2022 und 2023 unter dem Strich ein wenig an, betonte aber auch die gestiegenen konjunkturellen und politischen Unsicherheiten. Sabbiones bevorzugte Werte sind Intesa und Banco BPM./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.