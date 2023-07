Barclays senkt Ziel für Swiss Re auf 93 Franken - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum zweiten Quartal von 98 auf 93 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem wenig ereignisreichen Quartalsbericht. Schäden durch Naturkatastrophen dürften im Bereich Schaden- und Unfallversicherungen niedriger sein als budgetiert. Andere Bereiche sollten sich stabil entwickelt haben. Der Fokus werde wohl auf den Vertragserneuerungen im Sommer liegen. An seinen Schätzungen ab 2023 nahm er kleinere Anpassungen vor./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.