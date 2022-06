Barclays senkt Ziel für Shop Apotheke auf 135 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke von 136 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Otto Sieber nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für Online-Apotheken vor. Bei der Shop Apotheke kürzte er seine Umsatzerwartungen in den Jahren bis 2024 um bis zu 1,3 Prozent. Operativ geht er in diesem Jahr nun von einem höheren Verlust (bereinigtes Ebitda) von 7 Millionen Euro aus. Die Bewertung der Aktie bleibe attraktiv, auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 13:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.