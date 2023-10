Barclays senkt Ziel für Sanofi auf 95 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das nächste Kapitel der "Play to Win"-Strategie des Pharmakonzerns sei - gelinde gesagt - vom Markt nicht gerade positiv aufgenommen worden, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erwartet nun, dass die Aktie bis zum Forschungs- und Entwicklungstag weitgehend seitwärts tendieren wird. Dann dürfte es am Management liegen, die avisierten höheren Ausgaben zu rechtfertigen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.