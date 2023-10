Barclays senkt Ziel für STMicro auf 60 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Umsatzzahlen von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles strich in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Bruttomarge des Chipherstellers zusammen und verwies dabei vor allem auf die schwächer als erwartete Sparte MDG (Microcontrollers and Digital ICs Group). Die Aktie erscheine aber nach wie vor günstig./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 15:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.