Barclays senkt Ziel für Reckitt auf 6000 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt von 6900 auf 6000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Iain Simpson kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzung für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um acht Prozent. Die Themen Säuglingsnahrung und Bilanzierung bereiteten den Investoren Sorgen mit Blick auf den Konsumgüterhersteller./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 04:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.