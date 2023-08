Barclays senkt Ziel für RTL auf 42 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach gesenkten Jahreszielen des TV-Konzerns senkte Analyst Julien Roch die Schätzung für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um rund elf Prozent. Sollte RTL mit den in die Zukunft gerichteten Aussagen Recht behalten, dass dürfte auch ProSiebenSat.1 die eigenen Vorgaben für dieses Jahr verfehlen, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.