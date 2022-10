Barclays senkt Ziel für Pernod Ricard auf 265 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs von 281 auf 265 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenhersteller sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig gebe es weiteren Rückenwind, etwa durch das Wachstum in China und Indien. Das Kursziel sei dennoch gesunken, weil er im Bewertungsmodell nun wegen des Anstiegs der Renditen an den Anleihemärkten höhere Kapitalkosten veranschlage./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.