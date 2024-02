Barclays senkt Ziel für Nordea auf 12,70 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 13,00 auf 12,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani kürzte ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die nordeuropäische Bank bis 2026. Gründe seien vor allem die niedrigeren Erwartungen an das Handelsgeschäft, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein besserer Zinsüberschuss federe dies aber teils ab./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 18:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.