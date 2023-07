Barclays senkt Ziel für Merck KGaA auf 200 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field kappte ihre Erwartungen an die Darmstädter in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sie begründete dies mit Gewinnwarnungen von Wettbewerbern aus den Life-Science- und Elektronik-Bereichen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2023 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 04:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.