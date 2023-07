Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 16 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 17 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Fluggesellschaften mit einem starken zweiten Quartal, sodass er seine Schätzungen für das laufende Jahr etwas erhöhte. Auch das kommende Jahr wirke auf ihn nicht so schlecht wie am Markt impliziert. Er bleibt daher bei seinen optimistischen Einschätzungen für alle Branchenwerte außer Wizz. Für die Lufthansa reduzierte er aber seine Erwartungen an das Jahr 2024./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.