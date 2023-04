Barclays senkt Ziel für Kering auf 588 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 595 auf 588 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Aufgrund negativer Geschäftstrends in den USA dürften der Luxusgüterkonzern und seine Kernmarke Gucci ein nur mageres Wachstum verzeichnet haben, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für das Gesamtjahr 2023 leicht nach unten./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 22:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.