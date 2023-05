Barclays senkt Ziel für JCDecaux auf 26 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Jcdecaux":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Quartal von 27 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Außenwerbe-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte aber die Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2024 und 2025, was er mit dem Verlust zweier Großkunden in China begründete. Die Erholung in China und im Geschäft auf Flughäfen sei jedoch intakt./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 23:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.