Barclays senkt Ziel für Hermes auf 1928 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes vor Zahlen zum zweiten Quartal von 2015 auf 1928 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent auf Basis unveränderter Wechselkurse. Diese hätten sich derweil nicht vorteilhaft entwickelt, was sich nun gemeinsam mit regional angepasster Erwartungen in niedrigeren Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024 äußere./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.