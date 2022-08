Barclays senkt Ziel für H&M auf 150 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 160 auf 150 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Modekette dürfte sich im dritten Geschäftsquartal in einem schwierigen Umfeld bewegt haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) von rund 30 Prozent./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.