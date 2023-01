Barclays senkt Ziel für Givaudan auf 2850 Franken - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 2850 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sein erneut nach unten angepasstes Kursziel begründete Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesunkenen Schätzungen und höheren Schulden. Das Ergebnisrisiko könnte den Höhepunkt erreicht haben, so Satz. Er bleibt aber skeptisch für die Aktien des Aromenherstellers, unter anderem wegen einer der schwächsten Bilanzen unter den von ihm bewerteten Unternehmen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.