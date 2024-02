Barclays senkt Ziel für Fresenius SE auf 35 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Margen in allen Wachstumsbereichen der Infusionssparte Kabi hätten sich 2023 verbessert, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2024 dürfte ein Volumenanstieg für weitere operative Verbesserungen sorgen. Zudem stimme die Geschäftsentwicklung in der Kliniksparte Helios im Januar das Management zuversichtlich./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 11:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.