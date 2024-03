Barclays senkt Ziel für Fraport auf 69 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach den Aussagen des Flughafenbetreibers zu den Geschäftszielen von 70 auf 69 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Die Aussagen zum Flugverkehr in diesem Jahr seien vorsichtig gewesen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich bleibe der Konzern zuversichtlich, im Jahr 2025 beim freien Barmittelzufluss (FCF) den Wendepunkt zu erreichen und bis 2030 einen positiven FCF von einer Milliarde Euro zu erreichen. Das seien ambitionierte Ziele./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2024 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.