Barclays senkt Ziel für Flutter auf 15300 Pence - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flutter von 16000 auf 15300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Rowland Clark passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Glücksspielbranche an. Entain und Lottomatica empfiehlt er weiterhin überzugewichten./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 02:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.