Barclays senkt Ziel für FMC auf 32 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC vor Jahreszahlen von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Dialysekonzern hätten die Herausforderungen vor allem im US-Dienstleistungsgeschäft Bestand, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies werde nur zum Teil von besseren Vergütungsperspektiven in Europa aufgezehrt. Der Fokus liege auf dem Ausblick auf das Jahr 2023 - mit dem Risiko einer Verschlechterung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.