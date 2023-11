Barclays senkt Ziel für Diageo auf 3730 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 4440 auf 3730 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt hält die gesenkten Mittelfristziele des Spirituosenherstellers laut einer am Montag vorliegenden Studie für zu skeptisch. Er glaubt an eine Wende in Lateinamerika und sieht steigende Margen im Geschäftsjahr 2025./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2023 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.