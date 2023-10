Barclays senkt Ziel für Bayer auf 65 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer vor den am 8. November erwarteten Quartalszahlen von 75 auf 65 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen angesichts des jüngsten vierteljährlichen Aide Memoire des Pharma- und Agarchemiekonzerns. Zudem verwies sie auf gesenkte Schätzungen des Wettbewerbers Corteva am Freitag. Sie liegt nun mit ihren Erwartungen für den Quartalsumsatz leicht und für das EPS im Kerngeschäft 14 Prozent unter der Konsensschätzung./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.