Barclays senkt Ziel für Auto1 auf 11,50 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 nach dem Besuch eines neuen hauseigenen Instandsetzungszentrums von 13,00 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er sei nun zuversichtlicher, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler seinen Bruttogewinn je Einheit in den Jahren 2023 und 2024 erhöhen könne, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei wesentlich dafür, dass das Unternehmen operativ die Gewinnschwelle erreiche./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 10:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.