Barclays senkt Ziel für Aroundtown auf 4,10 Euro - 'Underweight'

Finanztrends Video zu Aroundtown SA



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aroundtown von 4,50 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die weiter steigenden Basiszinssätze erhöhten die Finanzierungskosten von Immobilien und dämpften die Erwartungen an das Gewinnwachstum der europäischen Immobiliengesellschaften, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für die Sektorunternehmen für die kommenden fünf Jahre um durchschnittlich 11 Prozent reduziert./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.