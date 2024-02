Barclays senkt Ziel für Apple auf 158 Dollar - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 160 auf 158 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sehe beim iPhone-Hersteller weiterhin eine Nachfrageschwäche in allen Hardware-Kategorien, schrieb Analyst Tim Long in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich in einem fortgesetzt schwachen Absatz und überschüssigen Lagerbeständen wider. Long sieht auch in Zukunft eine Nachfrageschwäche und senkte seine Schätzungen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 01:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.