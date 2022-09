Barclays senkt Ziel für About You auf 5 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "About You Holding":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You nach einer Gewinnwarnung von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dieser reduziere sie ihre Schätzungen nun deutlich und rechne erst im Geschäftsjahr 2024/25 mit Profitabilität auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Bewertung der Papiere nötige ihr keine Begeisterung ab./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.