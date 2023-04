Barclays senkt Ziel für About You auf 4,50 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You von 4,70 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die meisten Unternehmen der Branche hätten vor vergleichsweise kurzer Zeit Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In den meisten Fällen rechne sie nicht mit geänderten Ausblicken. Bei About You stehen die Bilanz im Fokus./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.