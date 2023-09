Barclays senkt Societe Generale auf 'Equal Weight' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Societe Generale (SocGen) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 30 Euro gesenkt. Analyst Amit Goel sieht in dem bevorstehenden Kapitalmarkttag der Franzosen einen negativen Treiber. Die Investorenerwartungen seien gestiegen, könnten nun aber enttäuscht werden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer eingehenden Analyse der Kapitalsituation habe er Zweifel, wie die Bank einen tiefgreifenden Wandel vollziehen könne. Die Bewertung sehe allerdings noch immer günstig aus./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2023 / 04:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.