Barclays senkt Relx auf 'Equal Weight' - Ziel 2585 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Relx von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 2785 auf 2585 Pence gesenkt. Relx und Wolters Kluwer seien wegen ihrer Zuverlässigkeit zwei Aktien mit sich gleichenden Anlagehintergründen, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Erwartung einer nur milden Rezession äußert er nun aber eine Präferenz für zyklische Werte im Mediensektor. Relx stehe 2023 nicht vor Problemen, die Aktie sei aber eine bessere Wahl in trüberen Zeiten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 02:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 05:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.