Barclays senkt Novo Nordisk-Ziel auf 825 Kronen - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 875 auf 825 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Dialysespezialisten bleibe wohl für einige Zeit "auf der Strafbank", schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut sei der Hoffnungsträger Wegovy gegen Fettleibigkeit das Problem - diesmal mit Sorgen um die Fortsetzung der Select-Studie, in der die Wirkung auf Herzinfarktrisiken bei übergewichtigen Patienten unter Beweis gestellt werden soll./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.