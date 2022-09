Barclays senkt Kering auf 'Equal Weight' und Ziel auf 555 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering wegen neuer Erkenntnisse zu den Perspektiven in China von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das Kursziel für den Luxusgüterkonzern senkte Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 800 auf 555 Euro. Sie sei überrascht von der Schwäche, die die Kernmarke Gucci in China erlebe. Außerdem sei Kering wegen des Geschäftsprofils anfälliger für eine konjunkturelle Abkühlung. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv, aber kurzfristig fehlten die Kurstreiber./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.