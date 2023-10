Barclays senkt Easyjet auf 'Equal Weight' und Ziel auf 415 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 415 Pence gesenkt. Die neuen Finanzziele und Wachstumspläne der Billigfluglinie seien ehrgeizig, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch während er im Urlaubsgeschäft noch Potenzial sehe, fehle ihm das Vertrauen, dass die Briten die Verluste im Wintergeschäft reduzieren können. Seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis in den beiden kommenden Jahren lägen unter den Konsensprognosen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.