Barclays senkt Apple auf 'Underweight' und Ziel auf 160 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Apple von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 161 auf 160 US-Dollar gesenkt. Die Markteinführung des iPhone 15 sei schleppend gewesen und er rechne auch beim iPhone 16 nicht mit einer Besserung, schrieb Analyst Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Andere Hardware-Kategorien dürften zudem schwach bleiben. Im Bereich Dienstleistungen geht Long obendrein nicht von einem Wachstum von mehr als zehn Prozent aus. Angesichts eines Jahres, in dem Apple die meisten Quartale verfehlt habe und die Aktie sich dennoch überdurchschnittlich entwickelt habe, rechnet er daher nun mit einer Wende./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2023 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.