Barclays hebt Ziel für Vinci auf 113 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 111 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die steigenden Zinsen erhöhten zwar die Finanzierungskosten der Infrastrukturunternehmen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese sollten aber weiterhin von einer starken operativen Entwicklung profitieren, die auf einer Erholung des Verkehrs sowie einer Weitergabe der Inflationsauswirkungen an die Kunden fuße. Vinci bleibe sein Branchenfavorit./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2023 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.