Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 13 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die neue Prognose der Großbank für die Nettozinserträge halte sie für stimmig, weshalb sie ihre Erwartung an das Ergebnis je Aktie angehoben habe, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie bleibe aber vorsichtiger, was die Rückstellungen für Kreditausfälle betreffe./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 18:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.