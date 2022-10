Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 12,50 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 11,90 auf 12,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Die grundsätzliche Dynamik bei den Nettozinserträgen dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte die Europäische Zentralbank jedoch auf ihrer kommenden Sitzung am Donnerstag eine Obergrenze für die Verzinsung von Überschussreserven einführen oder die TLTRO-Bedingungen ändern, könnten einige Banken gezwungen sein, ihre 2023er Prognosen für die Sensitivität der Nettozinserträge in Bezug auf eine Zinserhöhung negativ zu korrigieren./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.