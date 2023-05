Barclays hebt Ziel für Tui auf 470 Pence - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 125 auf 470 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Vicki Stern passte ihr Bewertungsmodell in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Touristikkonzerns an. Dabei berücksichtigte sie auch die im Verhältnis 10:1 gesunkene Aktienanzahl./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 23:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 23:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.