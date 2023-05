Barclays hebt Ziel für Swiss Re auf 98 Franken - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 96 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der vergleichsweise sehr hohen Schäden durch Naturkatastrophen seien Rückversicherer allgemein besser als gedacht in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen seien überwiegend übertroffen und die Ausblicke bestätigt worden./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.