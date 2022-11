Barclays hebt Ziel für Swiss Re auf 83 Franken - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 79 auf 83 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Versicherungssektor stehe vor einem komplizierten Jahr mit Unsicherheiten, schrieben Analyst Ivan Bokhmat und seine Kollegen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Rezession wäre nicht positiv, ihr Einfluss sollte aber begrenzt bleiben. Der Favorit im Kreis der Rückversicherer laute Munich Re. In ihren Schätzungen berücksichtigen die Experten unter anderem die jüngsten Geschäftszahlen der Branche./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.