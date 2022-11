Barclays hebt Ziel für Siemens auf 94 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Beim Technologiekonzern gebe es bislang keine Spuren einer industriellen Rezession, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für die Sparte "Digital Industries" lasse jedoch keinen Spielraum für Irrtümer im kommenden Jahr. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen, was letztendlich zum neuen Kursziel geführt habe. Sein generell schwaches Votum begründet der Experte unter anderem mt den aus seiner Sicht am Markt unterschätzten Schwankungen der Ergebnisse. Auch das Portfolio dürfte sich kaum zum Treiber entwickeln./tav/mia Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.