Barclays hebt Ziel für Siemens auf 124 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 122 auf 124 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach einem soliden Geschäftsjahresbericht rechnet Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Normalisierung der sehr vorteilhaften Nach-Corona-Lage. Der Konzern-Cashflow und die Gewinnentwicklung in der Sparte Digital Industries dürften 2024 moderater ausfallen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.