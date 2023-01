Barclays hebt Ziel für Siemens auf 120 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 94 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie habe 2022 ordentlich abgeschlossen und dürfte im laufenden Jahr zu einer "weichen Landung" ansetzen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings lägen die 2023er Gewinnerwartungen (EPS) des Marktes für den Sektor näher am Höchststand als am Tiefststand, was nur wenig Spielraum für steigende Konsensschätzungen lasse./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.