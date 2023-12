Barclays hebt Ziel für Sartorius auf 290 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius vor den am 26. Januar erwarteten Geschäftsjahreszahlen von 250 auf 290 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Pharma- und Laborzulieferer und dessen Tochter Stedim neue mittelfristige Ziele. Er aktualisierte daher seine Schätzungen und passte seinen Bewertungsansatz an Bewertungsmultiplikatoren ohne Covid-Bezug an. Dabei berücksichtigte er aktuelle Aussagen von Vergleichsunternehmen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.