Barclays hebt Ziel für SAP auf 175 Euro - 'Overweight'

Finanztrends Video zu SAP SE



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 145 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wachstumsambitionen im Zusammenhang mit Cloud-Angeboten habe SAP nun mit einer neuen finanziellen Disziplin verbunden, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viele am Markt hätten lange Zeit schon argumentiert, dass der Software-Entwickler die Kosten besser im Griff haben könnte./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.