Barclays hebt Ziel für SAP auf 105 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Softwarekonzern komme dem Wendepunkt bei den Gewinnen näher und könne nun endlich das lang erwartete Ergebniswachstum im prozentual zweistelligen Bereich versprechen, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es noch einige kurzfristige Unwägbarkeiten. So sei etwa die Höhe der Rückgänge bei den Lizenzen im vierten Quartal ein Risiko./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 04:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.