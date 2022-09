Barclays hebt Ziel für RTL auf 42 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 41,75 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Defensive Medienwerte hätten sich in den vergangenen Monaten besser entwickelt als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Nun aber nähmen die konjunkturellen Risiken zu. Auf einigen europäischen TV-Werbemärkten seien erste Anzeichen der Schwäche zu beobachten. RTL weise derweil eine gute Dividendenrendite auf und sei ein führender Produzent von TV-Inhalten./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.