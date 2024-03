Barclays hebt Ziel für Nemetschek auf 73 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 63 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ein beschleunigter Übergang der Kunden zum Abonnementmodell stütze die Schätzungen für die kommenden Jahre, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bringe wiederkehrende Umsätze und vereinbarte Preissteigerungen. Die Bewertung und Konjunkturrisiken hinderten ihn aber an einer besseren Einschätzung des Bausoftware-Spezialisten./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.