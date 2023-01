Barclays hebt Ziel für LVMH auf 880 Euro - 'Overweight'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 845 auf 880 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Obwohl diverse Risiken weiterhin existierten, vor allem von konjunktureller Seite, rechne sie für den europäischen Luxusgütersektor im Jahr 2023 mit einem robusten Umsatzplus aus eigener Kraft von 9 Prozent, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum werde in erster Linie von der Wiedereröffnung des chinesischen Absatzmarktes angekurbelt, während es in den USA und Europa zu einer "weichen Landung" kommen dürfte./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.