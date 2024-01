Barclays hebt Ziel für Just Eat Takeaway an - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 15,00 auf 15,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes liefen weiterhin schwach, wobei es große regionale Unterschiede gebe, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2024 liege ein wenig über der Konsensschätzung, beinhalte aber ein stagnierendes Wachstum. Als Kurstreiber könnte sich der Verkauf von Aktivitäten erweisen - hier warte er aber auf klare Hinweise./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 07:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.